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Mardin'de saka avcısına rekor ceza: 1 milyon 200 bin lira

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 17.12.2022 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022
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Mardin’de saka avcısına rekor ceza: 1 milyon 200 bin lira

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen yol uygulamasında bir otobüste, avlanması ve beslenmesi yasak olan bin adet saka kuşu bulundu. Şahsa 1 milyon 200 bin lira ceza kesildi.

Mardin'de jandarma ekipleri tarafından icra edilen yol uygulamasında şüphenilen bir araçta yapılan aramada beslenmesi ve avlanması yasak olan bin adet saka kuşu bulundu.

1 MİLYON 200 BİN TL PARA CEZASI

Aracında kuşların bulunduğu şahsa, 1 milyon 200 bin TL idari para cezası uygulandı.

KUŞLAR DOĞAYA SALINDI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile koordine kuran jandarma ekipleri, kuşları doğaya saldı.

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