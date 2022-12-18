Çanakkale’de acı olay: Tartıştığı kızı tarafından öldürüldü

BABA KATİLİ KIZ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Erdinç P.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kız gözaltına alınırken, Erdinç P.'nin cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.