Sakarya’da yürek burkan ölüm 😥| İşçi ağaç soyma makinesinde can verdi
YAŞAM DHA
Sakarya’nın Ferizli ilçesinde ahşap ürünler üretimi yapan fabrikada ağaç soyma makinesine sıkışan işçi ve 3 çocuk babası Mehmet Çetin, hayatını kaybetti.
Olay, dün Ferizli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan ahşap ürünler üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi.
KORKUNÇ OLAY
Fabrikada çalışan Mehmet Çetin, ağaç soyma makinesine sıkıştı.
İşçilerin haber vermesi üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.
İŞÇİ CAN VERDİ
İşçi sıkıştığı makineden çıkarılırken, yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze morga kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
3 çocuk babası Mehmet Çetin'in cenazesi bugün Karasu ilçesinde toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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