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DENEYEN BIRAKAMIYOR! Bir damlada KESİN ÇÖZÜM! Sirkenin içine bunu atınca sonuca inanamayacaksınız!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.12.2022
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DENEYEN BIRAKAMIYOR! Bir damlada KESİN ÇÖZÜM! Sirkenin içine bunu atınca sonuca inanamayacaksınız!

Ev hanımlarının en fazla yaşadığı sorunlardan biri de evde biriken toz ve kirler. Özellikle camları sildikten son gitmeyen tozlar adeta kabusa dönüşüyor. Yiyeceklerde kullanılan sirkenin temizlikte de kullanıldığını bilmeyen yoktur, ancak bu yöntemi çoğu kişi bilmiyor. İşte, ev temizliğinde deneyenlerin bırakamadığı o mucizevi yöntem....

Sirkenin içine damlatılan mucizevi şey, ev hanımlarının kurtarıcısı oluyor. Ev temizliği için kullanılan pratik çözümler, hepimizin merak ettiği konulardan birisi.. Özellikle evde oluşan tozlar, kirler istenmeyen görüntülere sebep oluyor. Bu tozlardan kurtulmak için hergün mutlaka toz alınması gerekli ancak paylaşacağımz bu yöntemle, evinizin kirlenmesini adeta erteleyecek. Eviniz pırıl pırıl olacak. İki malzeme ile temizlikte mucizeler yaratın. İşte evdeki tozları silip götüren o mucizevi karışım...

MUCİZEVİ KARIŞIMI DENEYİNCE BIRAKAMAYACAKSINIZ!

İlk olarak sprey kutunun içine 300 ml su doldurun. Ardından suyun içine beyaz sirke ve çok az yumuşatıcı koyup karıştırın. Kıvam almadan içine hemen çok az yumuşatıcı koyup karıştırın. Bu karışımı toz almada kullanabilirsiniz. Elde ettiğimiz bu karışımla toz almak hem kolay hem de hijyenik olacak. Ayrıca bu karışımdan sonra evinizdeki eşyaların günlerce toz tutmadığını göreceksiniz.

İNATÇI SU LEKELERİ İÇİN

Kapıları sirke veya limon suyu kullanarak temizleyin ve ardından su lekelerini hafif aşındırıcılar veya daha güçlü temizlik ürünleri ile giderin. Bir yöntem işe yaramazsa, bir sonrakine geçin.

Limonla temizleme: Kesilmiş limonun yarısını karbonata batırın ve camın lekeli bölgelerini nazikçe ovun. İyice durulayın ve mikrofiber bezle kurulayın.

Sirke ile temizleyin: Seyreltilmemiş damıtılmış beyaz sirkeyi mikrodalgaya uygun bir kapta çok sıcak olana ancak kaynamayana kadar ısıtın. Dörtte bir çay kaşığı bulaşık deterjanı ekleyin.

Isıtılmış sirkeyi bir sprey şişesine dökün veya cama uygulamak için bir sünger kullanın. Sirkenin beş veya 10 dakika işlemesine izin verin. Bir süngeri kuru kabartma tozuna batırın ve lekeli alanları nazikçe ovalayın. Biraz köpürme olacaktır ancak hızla dağılır. İyice durulayın ve mikrofiber bir bezle kurulayın.

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