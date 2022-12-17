DENEYEN BIRAKAMIYOR! Bir damlada KESİN ÇÖZÜM! Sirkenin içine bunu atınca sonuca inanamayacaksınız!

Sirkenin içine damlatılan mucizevi şey, ev hanımlarının kurtarıcısı oluyor. Ev temizliği için kullanılan pratik çözümler, hepimizin merak ettiği konulardan birisi.. Özellikle evde oluşan tozlar, kirler istenmeyen görüntülere sebep oluyor. Bu tozlardan kurtulmak için hergün mutlaka toz alınması gerekli ancak paylaşacağımz bu yöntemle, evinizin kirlenmesini adeta erteleyecek. Eviniz pırıl pırıl olacak. İki malzeme ile temizlikte mucizeler yaratın. İşte evdeki tozları silip götüren o mucizevi karışım...

MUCİZEVİ KARIŞIMI DENEYİNCE BIRAKAMAYACAKSINIZ!

İlk olarak sprey kutunun içine 300 ml su doldurun. Ardından suyun içine beyaz sirke ve çok az yumuşatıcı koyup karıştırın. Kıvam almadan içine hemen çok az yumuşatıcı koyup karıştırın. Bu karışımı toz almada kullanabilirsiniz. Elde ettiğimiz bu karışımla toz almak hem kolay hem de hijyenik olacak. Ayrıca bu karışımdan sonra evinizdeki eşyaların günlerce toz tutmadığını göreceksiniz.