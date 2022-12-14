Son durak Kars! Turistik Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL PLANLANMIŞ"

Eşi ve kızıyla yolculuk yapan Derya Bayram ise, "Kütahya'dan geliyoruz. İlk deneyimimiz ve ilk defa böyle bir rotaya gelmiş bulunuyoruz. Yolculuk çok güzel ve keyifli geçti. Her şey çok güzel planlanmış, rota çok güzel oluşturulmuş, varış noktalarında. Hem kültür turu olmuş oldu bizim için hem de gastronomi anlamında birçok yemekleri tatmış olduk. Yaklaşık 3 saat mola yerleşim alanlarında, tarihi yerleri de gezdik. Çok güzel ve keyifli bir turdu. Kars'ta da Ani Harabeleri ve Çıldır Gölü daha sonrasında vaktimiz kalırsa Sarıkamış ve müze varmış oralara gitmeyi planlıyoruz" diye konuştu.