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2023 Doğu Ekspresi bilet fiyatları: Doğu Ekspresi seferleri kaç saat? Kaç gün sürecek, güzergahı nasıl?

Seyahat tutkunlarının sıklıkla tercih ettiği Doğu Ekspresi seferleri başladı. Birçok turistik yerden geçerek yolunu tamamlayan Doğu Ekspresi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ederken, bilet fiyatlarının ne kadar olduğu bu yıl da gündeme geldi. Peki, Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, Doğu Ekspresi'ne dair merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 13.12.2022 19:15 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 19:21
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2023 Doğu Ekspresi bilet fiyatları: Doğu Ekspresi seferleri kaç saat? Kaç gün sürecek, güzergahı nasıl?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 dönemi ilk seferine 12 Aralık tarihinde başladı. İşte, Doğu Ekspresi bilet fiyatları hakkında merak edilenler...

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2023 Doğu Ekspresi bilet fiyatları: Doğu Ekspresi seferleri kaç saat? Kaç gün sürecek, güzergahı nasıl?

Bu sezonun ilk seferine başlayan Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 döneminde 86 seferde 13 bin 760 yolcu taşıyacak.

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2023 Doğu Ekspresi bilet fiyatları: Doğu Ekspresi seferleri kaç saat? Kaç gün sürecek, güzergahı nasıl?

DOĞU EKSPRESİ GÜZARGÂHI NE?

Ankara'dan hareket eden tren sırasıyla Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars illerinden geçmektedir. Dönüş güzergahı ise aynı şehirlerden oluşmaktadır.

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2023 Doğu Ekspresi bilet fiyatları: Doğu Ekspresi seferleri kaç saat? Kaç gün sürecek, güzergahı nasıl?

Turistik Doğu Ekspresi, bu sene Çarşamba ve Cuma Günleri Ankara'dan saat 15:55'te, Kars'tan ise Cuma ve Pazar Günleri saat 22:20'de hareket edecek.

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2023 Doğu Ekspresi bilet fiyatları: Doğu Ekspresi seferleri kaç saat? Kaç gün sürecek, güzergahı nasıl?

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ BİLETLERİ NE KADAR?

Trenin biletleri ise seyahat tarihinden 30 gün önce satışa sunuluyor.

2022-23 sezonunda Turistik Doğu ekspresi bilet fiyatları yataklı kompartıman için 3 bin 100 TL olark belirlenmiş.