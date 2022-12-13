2023 Doğu Ekspresi bilet fiyatları: Doğu Ekspresi seferleri kaç saat? Kaç gün sürecek, güzergahı nasıl?

Seyahat tutkunlarının sıklıkla tercih ettiği Doğu Ekspresi seferleri başladı. Birçok turistik yerden geçerek yolunu tamamlayan Doğu Ekspresi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ederken, bilet fiyatlarının ne kadar olduğu bu yıl da gündeme geldi. Peki, Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, Doğu Ekspresi'ne dair merak edilen tüm detaylar...