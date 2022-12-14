Yusufeli’nde tarihi köprü sular altında kaldı! 46 metreye yükseldi

'HEM MUTLU HEM DE HÜZÜNLÜYÜZ'

Köyden taşınanlardan Zeki Küçükalkan, "Doğma büyüme burada yaşadık. Bir bakımdan üzgünüz, arazimiz, anılarımız, ata-dede topraklarımız su altına gitti. Bir bakımdan da devletimizin kalkınması için bu barajın yapılması gerekiyordu; yapıldı. Hem mutlu hem de hüzünlüyüz" dedi.

Ömer Küçükalkan ise "Yarım asrı aşkın bu köyde yaşadım. Anılarımız, yaşanmışlıklarımız tarih olacak. Su altında kalacak köyümüzü gelip son kez görüyoruz" diye konuştu.