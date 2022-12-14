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Adana’da tacize linç girişimi! Tekme tokat dayağı döner yiyerek izledi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.12.2022 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022
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Adana’da tacize linç girişimi! Tekme tokat dayağı döner yiyerek izledi

Adana’da bir kadını taciz ettiği öne sürülen şahıs çevredeki gençler tarafından tekme tokat darbedildi. O sırada bir kişinin de döner yiyerek film izler gibi seyretmesi herkesin dikkattini çekti.

Adana'da yaşanan olay, Seyhan ilçesi Bakım Yurdu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda bir kadına yaklaşan şahıs onu elle taciz etti. Kadın bunun üzerine tepki gösterip bağırınca çevredeki gençler şahsı tekme tokat döverek linç etmeye çalıştı. Bu sırada bazı vatandaşlar araya girerek gençleri sakinleştirmeye çalıştı. Ancak buna rağmen gençler şahsı darp etmeye devam etti.

O anlarda ise bir kişinin döner dürüm yiyerek film izler gibi yaşananları seyretmesi herkesi şaşkına çevirdi. Bir süre daha dayak yiyen şahıs araya giren vatandaşlar tarafından uzaklaştırılırken, kadın da şahsa tepki gösterdi.

Yaşanan o anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi.

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