Son dakika: İzmir'de hissedilen 4,2 büyüklüğünde deprem
SON DAKİKA HABERİ: AFAD'dan elede edilen verilere göre; İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 17,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. (2022 SON DEPREMLER)
SON DAKİKA | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.28'de İzmir'in Çeşme ilçesine 138,23 kilometre uzaklıkta 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 17,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Büyüklük:4.2 (Mw) Yer:Ege Denizi Tarih:2022-12-14 Saat:18:28:51 TSİ Enlem:38.106 N Boylam:24.688 E Derinlik:17.34 km
2022 AFAD SON DEPREMLER
14-12-2022 18:28:48 38.332 24.4 13.06 MW 4.2 Ege Denizi
14-12-2022 17:09:43 40.794 31.029 7.01 ML 1.5 Merkez (Düzce)
14-12-2022 15:48:10 39.129 29.45 12.5 ML 1.4 Gediz (Kütahya)
14-12-2022 13:31:38 36.54 34.5 7.08 ML 1.6 Akdeniz - Mersin Körfezi - [16.74 km] Erdemli (Mersin)
14-12-2022 13:14:26 39.926 33.225 7 ML 1.2 Elmadağ (Ankara)
14-12-2022 13:13:28 37.951 31.542 7 ML 1.0 Hüyük (Konya)
14-12-2022 13:04:24 37.409 30.502 5.19 ML 1.2 Bucak (Burdur)
14-12-2022 12:38:32 39.498 34.764 7 ML 1.1 Şefaatli (Yozgat)
14-12-2022 11:02:26 40.901 34.718 6.99 ML 1.5 Osmancık (Çorum)
14-12-2022 10:27:53 40.827 31.008 7 ML 1.5 Gölyaka (Düzce)
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