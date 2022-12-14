Ehliyet yenileme son gün ne zaman? 2022 Ehliyet yenileme ne zaman bitecek?
Ehliyet değiştirme süresinin ne zaman biteceği Aralık ayının sonuna doğru gündemde yer almaya başladı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan duyuruya göre sürücü belgesi yenileme tarihi uzatıldı. Peki, ehliyet değiştirme ne zaman bitecek, son tarih ne? İşte, detaylar...
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, uzatıldığını açıkladı. Henüz ehliyetini yenilememiş binlerce vatandaş ehliyet yenilemek için son gün ne zaman? sorusunu gündeme getirdi. Peki, ehliyet değiştirme ne zaman bitecek? İşte, detaylar..
EHLİYET YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını açıkladı.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'den yapılan yazılı açıklamada, "Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 10'uncu maddesi 'Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri 5 yıl içerisinde tamamlanır.
Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir' hükmündedir. Bu kapsamda, ülkemizde ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerimizde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, Bakanlığımızca 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile uzatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için 15 TL, yeni tip sürücü belgesini yenileyenleriin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret ise 345 TL.
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