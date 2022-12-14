Ehliyet yenileme son gün ne zaman? 2022 Ehliyet yenileme ne zaman bitecek?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, uzatıldığını açıkladı. Henüz ehliyetini yenilememiş binlerce vatandaş ehliyet yenilemek için son gün ne zaman? sorusunu gündeme getirdi. Peki, ehliyet değiştirme ne zaman bitecek? İşte, detaylar..

EHLİYET YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?



İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını açıkladı.