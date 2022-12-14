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Son dakika: Zonguldak'ta öğrenci servisi tepeden yuvarlandı: 1 ölü 19 yaralı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.12.2022 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022
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Son dakika: Zonguldak’ta öğrenci servisi tepeden yuvarlandı: 1 ölü 19 yaralı!

Son dakika haberi | Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde öğrenci servisinin tepeden yuvarlanması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

SON DAKİKA YAŞAM HABERİ | Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde öğrenci servisinin tepeden yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunarak hastanelere kaldırdı.

Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

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