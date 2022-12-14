Son dakika: Zonguldak'ta öğrenci servisi tepeden yuvarlandı: 1 ölü 19 yaralı!
Son dakika haberi | Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde öğrenci servisinin tepeden yuvarlanması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunarak hastanelere kaldırdı.
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