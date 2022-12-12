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Ukraynalı model İstanbul’da balkondan düşmüştü! Sevgilisi hakkında karar verildi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 12.12.2022 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022
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Ukraynalı model İstanbul’da balkondan düşmüştü! Sevgilisi hakkında karar verildi

İstanbul’da Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın balkondan düşerek ölümüyle ilgili yargılamada, sanık Burak Ercan hakkında karar çıktı. Duruşmada tutuklu sanık Burak Ercan olay günü tek amacının yardım etmek olduğunu söylerken, davayı karara bağlayan mahkeme, sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılması için yeterli ve somut delil bulunmamasından ötürü beraatine ve tahliyesine hükmetti.

İstanbul Sancaktepe'de 10 Haziran 2021 tarihinde yaşanan korkunç olayda birlikte yaşayan 33 yaşındaki Ukraynalı model Anzelika Srabiants ve erkek arkadaşı Burak Ercan Ataşehir'de bir restorana gitmiş, eve dönüş yolunda ise aralarında tartışma yaşanmıştı.

Evde de devam eden tartışma sonrası Ukraynalı model evin balkonundan aşağı düşerek hayatını kaybetmiş, olay sonrası tutuklanan erkek arkadaş hakkında 'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

MÜŞTEKİ AVUKATLARI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Burak Ercan cezaevinden getirilirken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada müşteki avukatları beyanlarında sanığın olay günü taksiden inmek inip kendi evine gitmek isteyen maktulü başka bir taksiye bindirdiklerini ve mesajlaşmalarda sanığın maktulü darp ettiğinin belli olduğunu söyleyerek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

MÜTALAADA BERAATİ İSTENDİ

Duruşma savcısı mütalaasında maktulün otopsi raporunda belirtilen yaralanma şeklindeki bulguların hepsinin yüksekten düşme sonucunda mı oluştuğu yoksa başka bir etkiden dolayı mı oluştuğuna dair Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırılmasını ve sanığın tutuklu kaldığı süre ve sanığın etki edebileceği tüm delillerin toplanmış olması dikkate alınarak sanığın tahliyesini ve beraatini istedi.

"TEK AMACIM YARDIM ETMEKTİ"

Tutuklu sanık Burak Ercan ise savunmasında mütalaaya katıldığını belirterek "Olay günü başta ben maktulün elini balkonda göremedim. Sonradan balkonda asılı olduğunu görünce telefonu bırakarak yanına koştum. Kendisini tutup çekmeye çalıştım. Bu sırada kemerimi çıkarıp bu şekilde çekmek isterken elimden kayıp düştü. Kendisine yardımcı olmak istedim. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT ETTİ

Duruşma sonu mahkeme, sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını gerektirecek yeterli ve somut delilin bulunmamasından ötürü tutuklu sanık Burak Ercan'ın beraatine ve tahliyesine karar vererek davayı noktaladı.

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