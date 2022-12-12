Ukraynalı model İstanbul’da balkondan düşmüştü! Sevgilisi hakkında karar verildi

MÜTALAADA BERAATİ İSTENDİ

Duruşma savcısı mütalaasında maktulün otopsi raporunda belirtilen yaralanma şeklindeki bulguların hepsinin yüksekten düşme sonucunda mı oluştuğu yoksa başka bir etkiden dolayı mı oluştuğuna dair Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırılmasını ve sanığın tutuklu kaldığı süre ve sanığın etki edebileceği tüm delillerin toplanmış olması dikkate alınarak sanığın tahliyesini ve beraatini istedi.