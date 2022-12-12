Ankara’da 3 yaşındaki kızını öldüren annenin ifadesi 'pes' dedirtti! "Sinirlendiğimde kontrolü kaybediyorum"

ELİF'İN BABASI ŞİKAYETÇİ OLMADI



Elif'in babası M.G. ise iddianamede yer alan ifadesinde "Şerife ile 1 yıl dini nikahlı yaşadık. Elif doğduktan sonra ilişkimiz bitti; ama kızımın ve Şerife'nin maddi ihtiyaçlarını ben karşılıyordum. Şerife epilepsi hastası ama kriz anında herhangi bir şiddet eylemine rastlamadım. Yaklaşık 3 ay önce ziyarete gittiğimde Şerife, kızım Elif'e terlikle vurdu. Bunun üzerine uyardım. Bir daha yapmayacağını söyledi" diyerek, şikayetçi olmadığını belirtti.

Adli tıp kurumu raporunda küçük Elif'in göğüs bölgesinde çok sayıda ve farklı zamanlarda oluşmuş yumuşak doku ekimozları, künt kafa travmasına bağlı, kafatasında kırık ile birlikte beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti meydana geldiği kaydedildi.

"SİNİRLENDİĞİMDE KENDİMİ KAYBEDİYORUM"



Şerife Lülecioğlu'nun, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan sanık Şerife Lülecioğlu, evde beslediği kedilerinin masanın üstüne çıkmasına sinirlendiğini, kızı Elif'in bu sırada kedileri kovaladığını ileri sürerek, "Kızıma 'dur' dedim; ama dinlemedi bu yüzden sinirlendim. Elimdeki terlikle kızıma kaç kez ve neresine vurduğumu hatırlamıyorum. Boğazını sıktım mı göğsüne vurdum mu hiçbir şey hatırlamıyorum. Olay sırasında kızım bana bir şey dememişti, zaten çok konuşamıyordu daha küçüktü. Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum. Ben çocuğumun kafasına vurmadım, hatırlamıyorum. Epilepsi hastası olduğum için sinirlendiğimde kontrolü kaybediyorum. Kızımı öldürmek gibi bir amacım yoktu, çok pişmanım" dedi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.