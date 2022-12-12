Türkiye’nin günlerce konuştuğu olayda flaş gelişme! Sedefnur Çağlar’ın ifadesi ortaya çıktı

OLAY GÜNÜNÜ HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ



Sedefnur ifadesinde, olay günü evde neler yaşandığını, nasıl düştüğünü hatırlamadığını söyledi. Sedefnur daha önce intihar girişiminde bulunduğunu, arkadaşı Ahmet Ata'nın engel olduğunu belirtti. Ahmet Ata'nın kendisine fiziksel ve duygusal şiddet uygulamadığını, ancak son dönemlerde kavgalarının olduğunu ifade etti.