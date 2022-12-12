Türkiye’nin gündemine oturan işkenceci kreşten infial yaratan görüntüler! Çocuğu sandalyeye bağlamışlar

"KAÇ KERE YAPMIŞIZDIR BİLMİYORUM"

K.B. ile aynı sınıfta öğretmen olan diğer sanık D.A. ise, Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada K.B.'nin aksine önceki beyanlarını tekrar ederek, "Sandalyeye oturduğunda etrafında kurdeleyi bir tur bağlayıp fiyonk atıyorum" diye konuştu. Kurumda nöbet sistemi olduğunu ve saat 17.00'den sonra K.B.'nin tek başına kaldığını iddia eden D.A., "M.K.Ö.'nün sınıfta tek kalmaması için K.'nin de arkasından kurdeleyle bağlayıp fiyonk yaptığı olmuştur. Sayı olarak kaç kere bağlamışızdır bilmiyorum" şeklinde konuştu.Kameraya yansıyan görüntülerde öğretmenlerin, 10 Kasım'da çocuklarla hazırladıkları Atatürk'ü anma programında çocukların fotoğrafını çekerken, bir taraftan da bağladıkları çocuğun fotoğrafını çekerek anneye atmaları dikkatlerden kaçmadı.

Olay, aynı kreşteki bir başka çocuğun kendisini tuvalete götüren annesine, "Anne, beni burayı bağlar mısın?" demesiyle ortaya çıktı. 2'şer çocuk annesi olan 2 kadın öğretmenin kamera açısındayken ceplerindeki ipi gizlemeye çalıştıkları ve çocuğu her defasında farklı iple bağladıkları anlar görüntülere yansırken, yayın yasağı getirilen ilk görüntülerin ardından bu görüntülerin de mahkeme dosyasındaki bir davada ortaya çıkması kreşteki ihmalkârlığı bir kez daha ortaya koydu.