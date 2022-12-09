09 Aralık 2022, Cuma
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Tekirdağ’da kreşteki çocuklara öğretmen eziyeti kamerada
Tekirdağ Çerkezköy’de Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde iki öğretmenin çocuklara pek çok kez uyguladığı şiddet kameralara anbean yansıdı. Her şey eve giden çocukların, oyuncak bebeklerini ellerini arkadan kurdele ile bağlayarak uyutmaya çalışmasıyla ortaya çıkmış…