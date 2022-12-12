Antalya’da balkondan düşerek can vermişti! Manken Burcu Çağlayan davasında karar çıktı

Karar sonrası temyize giderek duruşmanın Antalya Bölge Adliyesi Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde 2017 yılında görüldüğünü aktaran Onaran, "Sanık için 13 yıl 9 ay ceza verildi. Huzurda bulunan sanık hakkında tutuklama kararı verildi. O an oluşturulan ve önceden tertip edildiğini düşündüğümüz kargaşadan yargılanan sanık, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nin 5'inci katından bir şekilde kaçtı ve kaçırıldı. Hakkında cinayet davasından kaynaklanan tutuklama kararı olmasına rağmen 2022 yılına kadar emniyet mensupları bu kişiyi bulamadı. 22 Eylül 2022 tarihinde Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi sanık hakkındaki kararı bozdu. Bugün yapılan duruşmada mahkeme tüm tarafları dinledi. Sanık yine ortada yoktu. Bize göre göstermelik bir sağlık raporuyla mahkemeden kaçırıldı. Mahkeme, kendi kararında direndiğini açıkladı. Biz bu olayın kasten olduğunu hep başından beri iddia ettik. Kasten öldürmeye ilişkin sanığın daha yüksek ceza alması için elimizden gelen hukuki mücadeleyi vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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