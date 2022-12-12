Rus jinekoloğa alçak tuzak! Tatile geldi pazarlık kurbanı oldu

Ülkesine dönen Oksana A. ile telefonla görüşmeye devam eden şüphelilerin onu tatil için davet ettikleri tespit edildi. En son 2,5 ay önce Türkiye'ye gelen Oksana A.'ya zorla fuhuş yaptırıldığı saptandı. Oksana A. ve diğer kadınlar, sınır dışı edilerek ülkesine gönderildi.

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