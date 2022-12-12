Rus jinekoloğa alçak tuzak! Tatile geldi pazarlık kurbanı oldu
Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp, tutuklanan 12 şüphelinin, tatil için Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu kadınları hedef aldıkları belirlendi. Operasyonla kurtarılan kadınlardan Rus uyruklu Oksana A.’nın ülkesinde jinekolog olduğu, tatile geldiği Mardin’de zorla fuhuşa sürüklendiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin kadınları ilişkiye zorladıkları kişilerle 'Yeni araçlarımız geldi' şifresiyle konuştuklarını öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kadınların çalışma vaadiyle Türkiye'ye getirilip zorla fuhşa zorlandığı bilgisine ulaştı. Ekipler bu bilgi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 3 Aralık'ta, Bursa, İstanbul ve Balıkesir'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, yabancı uyruklu kadınları zorla fuhşa sürüklediği tespit edilen 1'i yabancı uyruklu, 3'ü kadın, 12 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'ye getirilip zorla fuhşa sürüklenen 13 kadın ise koruma altına alındı.
"YENİ ARAÇLARIMIZ GELDİ" ŞİFRESİYLE PAZARLIK YAPMIŞLAR
Evlerde ele geçirilen dijital materyalleri inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kadınları ilişkiye zorladıkları kişilerle "Yeni araçlarımız geldi" şifresiyle konuştuklarını tespit etti. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise kadınlara ait pasaportlar, çok sayıda telefon ve fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 21 bin lira ele geçirildi.
Koruma altına alınan, şüphelilerin Türkçe isimler verip, erkeklerle de bu isimle tanıştırıldığı yabancı uyrkulu Z.K., N.G., S.R., N.E., M.Y., D.M., S.S., O.A., A.A., M.D., S.D., F.M. ve A.A. isimli kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
TATİL İÇİN GELEN RUS JİNEKOLOGLA ARKADAŞLIK KURMUŞLAR
Kurtarılan kadınlardan Rus uyruklu Oksana A.'nın ülkesinde jinekolog olduğu, tatile geldiği Mardin'de suç örgütü üyeleriyle tanışarak arkadaşlık kurduğu belirlendi.
Ülkesine dönen Oksana A. ile telefonla görüşmeye devam eden şüphelilerin onu tatil için davet ettikleri tespit edildi. En son 2,5 ay önce Türkiye'ye gelen Oksana A.'ya zorla fuhuş yaptırıldığı saptandı. Oksana A. ve diğer kadınlar, sınır dışı edilerek ülkesine gönderildi.
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