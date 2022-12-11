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Haberler Galeri Tekirdağ’daki kreşte işkence skandalında dehşete düşüren yeni ayrıntılar! Çocuğun evdeki bebeğini bağlayarak uyutmasıyla gerçek ortaya çıkmıştı…

Tekirdağ’daki kreşte işkence skandalında dehşete düşüren yeni ayrıntılar! Çocuğun evdeki bebeğini bağlayarak uyutmasıyla gerçek ortaya çıkmıştı…

Tekirdağ'daki bir kreşte çocukların eziyet gördüğü bir çocuğun evdeki bebeğini ellerini arkasından bağlamasıyla patlak vermişti. Kreşte çalışan iki öğretmenin çocuklara sürekli şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından olayla alakalı kan donduran yeni gelişmeler ortaya çıktı. Velilerin anlattıklarının ise her satırı dehşete düşürdü…

Giriş Tarihi: 11.12.2022 11:41 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 12:09
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Tekirdağ’daki kreşte işkence skandalında dehşete düşüren yeni ayrıntılar! Çocuğun evdeki bebeğini bağlayarak uyutmasıyla gerçek ortaya çıkmıştı…

Tekirdağ Çerkezköy'deki Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde iki cani öğretmenin çocuklara pek çok kez uyguladığı şiddet olayının ifşa olmasının ardından dehşete düşüren skandalla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Veliler, çocuklarının yaşadıkları travmaları teker teker anlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tekirdağ’daki kreşte işkence skandalında dehşete düşüren yeni ayrıntılar! Çocuğun evdeki bebeğini bağlayarak uyutmasıyla gerçek ortaya çıkmıştı…

'UYUMADIĞI İÇİN BÖYLE BAĞLAYACAĞIZ, KALKAMAYACAK'

Şiddete maruz kalan D.E'nin annesi E.E., "Kızım okuldan geldiğinde bebeği ile birlikte uyuyacaktık. Kızım, bebeği uyumadığı için bağlamamız gerektiğini anlattı. Çok şaşırdım. Nasıl olduğunu öğrenmek için bunu bir oyun olarak devam ettirdim. Ellerini arkaya doğru götürdü. 'Uyumadığı için böyle bağlayacağız' dedi. 'Peki neden bağlıyoruz?' dedim. 'Kalkamıyor' dedi. Bu oyunu kızım ile tekrarladım. Hep aynı şeyleri anlattı, hayal gücü değildi. Çünkü başka öğretmenlerini anlatmıyordu. Sadece S. ve B. öğretmeni anlatıyordu. Kızıma bunları kimlere yaptıklarını sorduğumda arkadaşlarının adlarını veriyordu. Öğrenci velilerine ulaşmak için bir grup kurdum. Okul yönetimi ve OSB yönetimi ile görüşmek için gittiğimizde bize randevu verilmedi. Ertesi gün gittik. Bize görüntülerin izlendiğini, böyle bir şeyin olmadığını, öğretmenin 4 yıldır görev yaptığını ifade etti müdire hanım. Kendi çocuğunu da bu öğretmene emanet ettiğini söyledi. Biz de çocuklarımızın neden böyle şeyler söylediğini, neden böyle davrandığını sorduğumuzda, 'Bilemiyorum, hayal gücü. Benim çocuğum da burada. Akşama kadar görmüyorum ama öğretmenlerinin ne kadar iyi olduğunu biliyorum' dedi" diye konuştu.

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Tekirdağ’daki kreşte işkence skandalında dehşete düşüren yeni ayrıntılar! Çocuğun evdeki bebeğini bağlayarak uyutmasıyla gerçek ortaya çıkmıştı…

'UYUMAYAN ARKADAŞLARIMIZ BAĞLANIYOR'

Şiddet gören bir başka çocuğun annesi F.B.A. ise, "D.E'nin annesi E.E. bana ulaştı. Ben de kızım okuldan geldiğinde bir oyun şeklinde ona sordum. 'Uyumayan arkadaşlarınız ne yapıyorlar, oturuyorlar mı oynuyorlar mı?' diye sorduğumda kızım bana aynı tepkiyi verdi. 'Uyumayan arkadaşlarımız bağlanıyor' diye nasıl bağlandıklarını gösterdi. Bağlanan arkadaşlarının kalkamadığını gösterdi. Videoları izlediğimizde gördüklerimiz karşısında katılaştık. Çok çok üzüldük, yıprandık. Çocuklarımız bildiği okuldan başka bir okula alışma sürecine girdi. Onlar için daha çok zor oldu. Devletimizin elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız da bir anne. Videoları baştan sona kadar tekrar izlediğinde vicdanı sızlayacaktır. Kızım bana neden okula gitmeyeceğini sorduğunda, ona büyüdüğünü, artık başka bir okula gitmesi gerektiğini söyledik" ifadelerini kullandı.

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Tekirdağ’daki kreşte işkence skandalında dehşete düşüren yeni ayrıntılar! Çocuğun evdeki bebeğini bağlayarak uyutmasıyla gerçek ortaya çıkmıştı…

YATAĞI OĞLUMUN KAFASINA VURDULAR

S.M. ve B.Y. tarafından portatif yatakla kafasına vurularak şiddet gören minik A'nın annesi ise, "Görüntülerde çocuğum defalarca şiddete uğrayıp ağlatılıyor. Bunu öğreneli 2 hafta oldu. Öğrendiğimiz gibi çocuğumu bir daha kreşe göndermeme kararı aldım. Diğer veliler bize ulaşmaya çalışmışlar ama kreşin sohbet gruplarından atıldıkları için bize ulaşamamışlar. Ben olanları öğrendiğimde şok oldum. Benim çocuğum 3 yıldır oradaydı, orada büyümüştü. Çocuğumun yıllarca bu şiddete maruz kaldığını düşündükçe çıldırmak üzereyim. Oğlum sürekli uykudan çığlık çığlığa hıçkıra hıçkıra ağlayarak uyanıyordu, tek bir noktaya odaklanıyordu. Çocuğumu doktora da götürdük. Bize 2-5 yaş arasında uyku terörü olabileceğini söyledi ama böyle bir şiddet olayı yaşandığını bilmiyorduk. Bundan birkaç hafta önce oyun oynarken kuzenini cezalandırmıştı. 'Cezalısın, bu odada kalacaksın. Buradan çıkmayacaksın. Işığı da kapatıyorum, karanlık odada kalacaksın' dedi. Şok olduk 3,5 yaşındaki çocuk bunu nereden bilir diye. Bu olaylar ortaya çıkınca işin peşine düştük. Çocuğuma bu olanları sorduğumda korkuyor, ağlamaya başlıyor. Sessizce elini kafasının üzerine koyuyor, bir köşeye gidip ağlıyor. Ona da çok soramıyorum. Ben bir anne olarak çocuğumun videolarını izlediğimde çocuğuma olanları sorarak aynı şeyleri yaşatmak, onu korkutmak istemiyorum. Çocuğumu okuldan almaya gittiğimde, velilerin isimleri verilerek 'Bunların dolduruşuna mı geliyorsunuz? Size videolar mı izletiliyor?' dediler. Gülerek olanları anlattılar, sinirlerimizi yıprattılar. Daha fazla muhatap olmamak adına mail attık" dedi.

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Tekirdağ’daki kreşte işkence skandalında dehşete düşüren yeni ayrıntılar! Çocuğun evdeki bebeğini bağlayarak uyutmasıyla gerçek ortaya çıkmıştı…

'ANNECİM BANA KIZMA SENDEN ÇOK ÖZÜR DİLERİM, YANLIŞLIKLA YAPTIM SAKIN BANA KIZMA'

A.'nın annesi, sınıfın ortasında bir televizyon olduğunu ve çocuklara bu televizyonun temizletildiğini ifade ederek, "Oğlum okuldan geldiğinde neler yaptıklarını sordum. Bana öğretmenlerinin A.D .isimli öğrenciye çok kızdığını söyledi, televizyona dokundu, ona kızdı dedi. 'Sen ne yaptın?' diye sorduğumda, 'Ben hiçbir şey yapmadım' dedi. Oğlum, evde yemek yerken suyu döktü. Ona daha bir şey söylemeden, 'Annecim bana kızma senden çok özür dilerim, yanlışlıkla yaptım. Sakın bana kızma' diye 4-5 defa tekrarladı, ağlamaya başladı. Çocuklarımıza çok büyük baskılar yapıldığı görüntülerde var. Ben bu insanların anne olduğunu düşünmüyorum. Bize bu olayları yaşatanların çocuğu da aynı sınıfta. O çocuk adına üzülüyorum. Ben bir anne olarak, o çocuğun da gözlerinin önünde bizim çocuklarımıza böyle şeyler yaşattıklarını gördükten sonra o çocuk adına çok üzülüyorum" dedi.