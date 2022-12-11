Bir yerlerde kar yağıyor onun soğuğu ❄ Meteoroloji'den yeni kar ve sağanak uyarısı geldi⛈ | Lapa lapa yağacak ağaçlar çatılar bembeyaz olacak
Yeni yıla girmeye sayılı günler kala yurda giriş yapan soğuk hava dalgası bu hafta etkisini göstermeye başladı. Sıcaklıkların eksi derecelere düştüğü bu günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden birçok ile uyarı geldi. Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmin raporunu açıklarken, yurt genelinde sağanak ve kar yağışının etkili olacağı belirtildi. İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini sürdürürken, soğuk hava ve lodos vatandaşlara zor anlar yaşattı. Soğuk havanın etkisiyle üşüyen vatandaşlar İstanbul'a kar yağacak mı? sorusuna yanıt aramaya başladı.
Aralık ayının ortasına geldiğimiz bu günlerde Türkiye'ye giriş yapan soğuk hava dalgası vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak ve kar uyarılarının ardından beklenen yağışlar başladı. Meteoroloji'nin paylaştığı haritada bu hafta yurdun büyük kısmında sağanak ve kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Meteoroloji uzmanları Türkiye'yi bu yıl çetin bir kış beklediğini belirtirken, İstanbul'a kar yağışı için de tarih verdiler.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu yayınlarken yurdun büyük kısmına sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege ile Denizli'nin batısı, Antalya, Isparta, Burdur'un doğusu, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın kuzeyinde kuzeyli, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde ve gece saatlerinden sonra Batı Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
YURDUN BÜYÜK KISMINI BULUTLAR KAPLADI
Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından Türkiye'nin üzeri bulutlar tarafından kaplanırken bu durum hava durumu radarına yansıdı.
87 YILINDA EL NİNO VARDI BU SENE LA NİNA VAR
Meteoroloji Uzmanı Ökten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "Avrupa buz gibi bir Aralık ayı yaşayacak. Hem kar yağışları hem de dondurucu soğuklar etkili olacak. Aralık ayının Avrupa'da sert geçeceğini Ekim ayında söylemiştim. Seyahat edecek Vatandaşlarımız tedbirli olmalı...
Bu kış çok heyecan verici. Şu anda negatif endeksten dolayı Avrupa soğuk ve kar yağışlarından etkilense de endeksler nötre çıkacak. Bu kaçınılmaz. İşte o zaman çetin kış koşulları Ülkemizde etkili olmaya başlayacak. Kış tahminim aynen devam ediyor...
22 Aralık itibariyle dünya batıdan doğuya döndüğü için atmosfer de batıdan doğuya döner. Stratosferik darbeden sonra atmosfer doğudan batıya aksi istikamette dönecek ve Sibirya soğukları batıya akacak... Avrupa, karlı çetin bir Aralık ayı yaşayacak. Geçmişe bakarsak Aralık 1997 böyleydi. O sene El - Nino vardı. Bu sene ise La - Nina var. Dolayısıyla meteoroloji tek bir endeksle yorumlanamayacak kadar komplex bir bilim dalıdır. Seyahat edecek Vatandaşlarımız tedbirli olmalı." ifadelerini kullandı.
LAPA LAPA KAR YAĞACAK
Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU YAYINLANDI
13 ARALIK SALI
14 ARALIK ÇARŞAMBA
15 ARALIK PERŞEMBE
16 ARALIK CUMA
17 ARALIK CUMARTESİ
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimleri ile Manisa, Uşak ve Kütahya çevreleri ile Denizli'nin batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, güneyi ile gece saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KAYSERİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Artvin hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
RİZE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı ile Erzurum, Muş ve Ağrı çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
AĞRI °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu
VAN °C, 6°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Gaziantep ve Kilis hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
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