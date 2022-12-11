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Çanakkale'de deniz ulaşımına lodos engeli

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.12.2022
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Çanakkale’de deniz ulaşımına lodos engeli

Çanakkale’de etkili olan lodos fırtınası günlük hayatı olumsuz olarak etkilerken, deniz ulaşımında aksaklıklara sebep oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı bölge halkının dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.

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