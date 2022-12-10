10 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Silopi’de 220 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Silopi’de 220 kilogram metamfetamin ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.12.2022 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022
ABONE OL
Silopi’de 220 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 220 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA