Edirne’de bir TIR’da çok miktarda kaçak elektronik sigara ve filtre ele geçirildi

M.T'nin kullandığı tırdaki aramalarda gümrük kaçağı 720 bin sigara filtresi, 12 bin 300 elektronik sigara, 1193 elektronik sigara kiti, 3 bin 610 elektronik sigara ateşleyicisi, 625 elektronik sigara başlığı, 1200 ampul ilaç ve 1500 gözlük ele geçirildi.