Son dakika: Sakarya’da büyük yangın! Mobilya deposundaki yangın sonrası dumanlar yükseliyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir mobilya deposunda çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Zirai Aletler Sanayisi'ndeki bir mobilya deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.