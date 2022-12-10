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Son dakika: Sakarya'da büyük yangın! Mobilya deposundaki yangın sonrası dumanlar yükseliyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.12.2022 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022
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Son dakika: Sakarya’da büyük yangın! Mobilya deposundaki yangın sonrası dumanlar yükseliyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı'nda bulunan mobilya atölyesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ile tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir mobilya deposunda çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Zirai Aletler Sanayisi'ndeki bir mobilya deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Depodaki malzemelerin yanması sonucu büyüyen yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Gökyüzünü kara dumanların kapladığı yangın şehrin dört bir yanından görülebiliyor.

Sakarya’da mobilya atölyesinde yangın SAKARYA'DA MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN

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