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Son dakika | Çırağan Sarayı'nda korkutan yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.12.2022 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
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Son dakika | Çırağan Sarayı’nda korkutan yangın

Son dakika haberi...Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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