'Efsane kış' mı geliyor? ❄ Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı açıklaması| 5 günlük hava durumu tahmin raporunda 68 ile uyarı
Aralık ayının gelmesiyle birlikte soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına almaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporunu açıklarken, 68 il için sağanak ve kar uyarısında bulundu. Meteoroloji uzmanları ise bu kış ayının çok sert geçeceğini belirtirken, İstanbul'a beklenen kar yağışı için tarih verdiler. Peki bu hafta hava nasıl olacak? Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı.
Yılın bitmesine sayılı günler kala yurda giriş yapan soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına almaya başladı. Peki bu kış nasıl geçecek? Meteoroloji uzmanları Türkiye'yi bu yıl çetin bir kış beklediğini belirtirken, İstanbul'a kar yağışı için de tarih verdiler.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu yayınlarken 68 ile sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu.
EFSANE KIŞ MI GELİYOR?
Meteoroloji Uzmanı Ökten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "Avrupa buz gibi bir Aralık ayı yaşayacak. Hem kar yağışları hem de dondurucu soğuklar etkili olacak. Aralık ayının Avrupa'da sert geçeceğini Ekim ayında söylemiştim. Seyahat edecek Vatandaşlarımız tedbirli olmalı...
Bu kış çok heyecan verici. Şu anda negatif endeksten dolayı Avrupa soğuk ve kar yağışlarından etkilense de endeksler nötre çıkacak. Bu kaçınılmaz. İşte o zaman çetin kış koşulları Ülkemizde etkili olmaya başlayacak. Kış tahminim aynen devam ediyor...
22 Aralık itibariyle dünya batıdan doğuya döndüğü için atmosfer de batıdan doğuya döner. Stratosferik darbeden sonra atmosfer doğudan batıya aksi istikamette dönecek ve Sibirya soğukları batıya akacak... Avrupa, karlı çetin bir Aralık ayı yaşayacak. Geçmişe bakarsak Aralık 1997 böyleydi. O sene El - Nino vardı. Bu sene ise La - Nina var. Dolayısıyla meteoroloji tek bir endeksle yorumlanamayacak kadar komplex bir bilim dalıdır. Seyahat edecek Vatandaşlarımız tedbirli olmalı." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI...
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusunu yanıtladı. Tek, A Haber ekranlarında "Ayın 20'sine kadar İstanbul'da kar yağışı olasılığı yok. Daha çok kuru soğuk olacak. Uzun soluklu kar yağışı beklememek gerekiyor. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz. Ayın 20'sinden sonra soğuk hava gelecek." açıklamasında bulundu.
5 GÜNLÜK RAPOR YAYINLANDI! HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
9 ARALIK CUMA
10 ARALIK CUMARTESİ
68 İL İÇİN UYARI
Etkili yağışların yağışların Cumartesi gününden itibaren başlayıp 13 Aralık Salı gününe kadar 68 ili kapsayacak şekilde devam etmesi bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısı ile Yalova, Kocaeli ve Sakarya'nın sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı çevreleri hafif sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile Edremit Körfezi çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, batı çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KAYSERİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
RİZE °C, 18°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TOKAT °C, 13°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AĞRI °C, 7°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
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