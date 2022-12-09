Kocaeli’de 7. kattan düşen Sedefnur’un ifadesi 11 ay sonra alındı! Psikolog eşliğindeki ifadesi mahkemeye gönderildi

Mahkeme heyeti de talebi kabul etti. Mahkeme tarafından görevlendirilen naip hakim, uzman psikolog ve her iki tarafın avukatlarının da bulunduğu heyet, Sedefnur'u fizik tedavi gördüğü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret edip, görüntülü olarak ifadesini aldı.

Bu ifadenin 19 Ocak 2023'te görülecek ikinci duruşma için Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği belirtildi. Gizlilik kararı nedeniyle Sedefnur'un ifade içeriğiyle ilgili bilgi verilmedi.