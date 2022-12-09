Balıkesir’de korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Dumanı ve alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından polis ekipleri ile itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni için araştırma yaptı.