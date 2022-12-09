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Balıkesir'de korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.12.2022
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Balıkesir’de korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberleri... Balıkesir’in Bandırma ilçesi Ayyıldız Mahallesi'nde bulunan "Eski Askeriye" bölgesinde yangın çıktı. Yangının kesin çıkış sebebinin araştırılması için soruşturma başlatıldı.

Dumanı ve alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından polis ekipleri ile itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni için araştırma yaptı.

Bölgede piknik yapan kimsenin olmadığı, sigara izmaritinden yangının çıkmış olma ihtimali üzerinde duruluyor. Yangının kesin çıkış sebebinin araştırılması için soruşturma başlatıldı.

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