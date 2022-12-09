Sağlık Bakanlığı’nın uçak ambulansı umuda uçtu

Hakkari'de dizinden yaralanan ve gerekli ameliyat ve tedavisi Hakkari"de yapılan Yesar Atasever adlı gazi, tedavi sonrası Tokat İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin planlaması ile uçak ambulans ile Uçak ambulansla Tokat'a getirilerek Zile ilçesindeki evine götürüldü.