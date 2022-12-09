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Sağlık Bakanlığı'nın uçak ambulansı umuda uçtu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.12.2022
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Sağlık Bakanlığı’nın uçak ambulansı umuda uçtu

Sağlık Bakanlığı bünyesinde vatandaşa hizmette sınır tanımayan uçak ambulanslar, şifa dağıtmaya ve umut olmaya devam ediyor. 4 sedyeli uçak ambulans Hakkari'den alınan hastanın Tokat'a naklini, Tokat'tan alınan hastanın ise Ankara'ya naklini gerçekleştirdi.

Hakkari'de dizinden yaralanan ve gerekli ameliyat ve tedavisi Hakkari"de yapılan Yesar Atasever adlı gazi, tedavi sonrası Tokat İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin planlaması ile uçak ambulans ile Uçak ambulansla Tokat'a getirilerek Zile ilçesindeki evine götürüldü.

Z.Z.T isimli 8 yaşındaki epilepsi ve pnömoni öyküsü olan hasta ise çocuk nörolojisi ve çocuk yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle Tokat İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin planlaması ile TOGÜ Hastanesinden alınarak uçak ambulans ile Ankara Eğitim Araştırma Hastanesine nakledildi.

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