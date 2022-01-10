23 yaşındaki Sedefnur Çağlar 7. kattan düştü! Gözaltılar var

HAYATİ RİSKİ DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genç kıza ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, polis olay yerinde incelemelerde bulundu.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren genç kızın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

KAZA MI?

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Olayla ilgili soruşturma başlatan emniyet güçleri, olayın meydana geldiği evde kiracı olarak oturan, Çağlar'ın Özel Harekât Polisi olan erkek arkadaşı A.B, onun ev arkadaşı olan Çevik Kuvvet Polisi O.Ç'yi ve olay esnasında evde bulunan O.Ç'nin ismi öğrenilemeyen kız arkadaşı gözaltına alındı. Polis olayın kaza olup olmadığını çok yönlü araştırıyor.