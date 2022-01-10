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23 yaşındaki Sedefnur Çağlar 7. kattan düştü! Gözaltılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.01.2022 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022
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23 yaşındaki Sedefnur Çağlar 7. kattan düştü! Gözaltılar var

Son dakika! Kocaeli’de daha 23 yaşında olduğu belirtilen Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Sedefnur Çağlar, arkadaşının evinin penceresinden yere çakıldı. Feci olay sonucu ağır yaralanan Çağlar’ın tedavisi sürerken, 3 şahıs gözaltına alındı.

Son dakika! Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesinde bulunan bir binanın yedinci katının balkonundan 23 yaşındaki genç kız Sedefnur Çağlar düştü.

7. KATTAKİ BALKONDAN DÜŞTÜ

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölümü son sınıfta öğrenim gördüğü öğrenilen 23 yaşındaki Sedefnur Çağlar, erkek arkadaşına ait 7. kattaki dairenin balkonundan aşağıya düştü.

HAYATİ RİSKİ DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genç kıza ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, polis olay yerinde incelemelerde bulundu.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren genç kızın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

KAZA MI?

Olayla ilgili soruşturma başlatan emniyet güçleri, olayın meydana geldiği evde kiracı olarak oturan, Çağlar'ın Özel Harekât Polisi olan erkek arkadaşı A.B, onun ev arkadaşı olan Çevik Kuvvet Polisi O.Ç'yi ve olay esnasında evde bulunan O.Ç'nin ismi öğrenilemeyen kız arkadaşı gözaltına alındı. Polis olayın kaza olup olmadığını çok yönlü araştırıyor.
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