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7'nci kattan düşen Sedefnur yoğun bakımdan çıktı! Konuşamayınca uzmanlar görevlendirildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, polis memuru sevgilisi ile misafirliğe gittiği 7'nci kattaki evin balkonundan düşen 23 yaşındaki üniversiteli Sedefnur Çağlar, yoğun bakımdan çıktı. Sedefnur'un konuşamaması sebebiyle soruşturmanın devam etmesi için dudak okuma ve iletişim konusunda uzman isimler görevlendirildi. Peki Sedefnur ile yapılan ilk görüşme nasıl geçti? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 02.03.2022 12:58 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022 12:58
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7’nci kattan düşen Sedefnur yoğun bakımdan çıktı! Konuşamayınca uzmanlar görevlendirildi

Olay, 9 Ocak günü, Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki sitede yaşandı. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan sevgilisi Ahmet Ata ile polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti.

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7’nci kattan düşen Sedefnur yoğun bakımdan çıktı! Konuşamayınca uzmanlar görevlendirildi

SEDEFNUR 7'İNCİ KATTAN DÜŞTÜ MÜ ATILDI MI?

Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadın ile alkol alan Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Ağır yaralanan Sedefnur, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Vücudunda kırıklar olan Sedefnur, yoğun bakıma alındı.

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7’nci kattan düşen Sedefnur yoğun bakımdan çıktı! Konuşamayınca uzmanlar görevlendirildi

AİLESİNE GÖZLERİYLE TEPKİ VERİYOR

Ameliyat olan, hayati tehlikesi bulunan Sedefnur, bir süre uyutuldu. Sedefnur bir süre önce uyandırılırken Beyin ve Sinir Cerrahi Servisindeki odaya alındı. Solunum desteği alan Sedefnur'un yanında ailesi bulunuyor. Sedefnur zaman zaman ailesinin görüşmelerine gözleriyle tepki veriyor.

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7’nci kattan düşen Sedefnur yoğun bakımdan çıktı! Konuşamayınca uzmanlar görevlendirildi

POLİS SEVGİLİ TUTUKLANDI

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında polis memuru Ahmet Ata, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Polis memuru O.Ç. savcılıktaki ifadesinin, E.Ş. ise emniyetteki ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Ahmet Ata, ifadesinde, polis arkadaşının evinde alkol alıp eğlendiklerini, kendisi uyurken Sedefnur'un cep telefonuna baktığını, aldatıldığını anlayınca tepki gösterdiğini, hızlıca balkona giderek, aşağı atladığını öne sürdü.

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7’nci kattan düşen Sedefnur yoğun bakımdan çıktı! Konuşamayınca uzmanlar görevlendirildi

İDDİANAME İÇİN SEDEFNUR'UN İFADESİ BEKLENİYOR

Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianameyi hazırlamak için Sedefnur'un ifade vermesini bekledi. Ancak, yoğun bakımda olması ve sonrasında Sedefnur'un konuşamaması nedeniyle iletişim kuracak uzmanlar görevlendirdi. Dudak okuma ve iletişim konusunda uzman olan görevliler, Sedefnur ve doktorlarla görüştü. Sedefnur ile yapılan ilk görüşmede sonuç elde edilemedi. Sedefnur sorulan sorulara cevap veremedi, bilincinin tam olarak yerinde olup olmadığı belirlenemedi. Uzmanlar, soruşturma kapsamında Sedefnur ile belli aralıklarla görüşme yapmaya devam edecek.