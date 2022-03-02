02 Mart 2022, Çarşamba
7'nci kattan düşen Sedefnur yoğun bakımdan çıktı! Konuşamayınca uzmanlar görevlendirildi
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, polis memuru sevgilisi ile misafirliğe gittiği 7'nci kattaki evin balkonundan düşen 23 yaşındaki üniversiteli Sedefnur Çağlar, yoğun bakımdan çıktı. Sedefnur'un konuşamaması sebebiyle soruşturmanın devam etmesi için dudak okuma ve iletişim konusunda uzman isimler görevlendirildi. Peki Sedefnur ile yapılan ilk görüşme nasıl geçti? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 02.03.2022 12:58 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022 12:58
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