Bodrum açıklarında Yunan unsurlarının ittiği 33 kaçak göçmen kurtarıldı

33 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

Ekipler ayrıca aynı tarihlerde Bodrum açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 33 kaçak göçmeni kurtardı. Toplam 126 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



