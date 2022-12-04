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Eskişehir'de göçmen operasyonu: 9 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.12.2022
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Eskişehir’de göçmen operasyonu: 9 kişi yakalandı

Eskişehir'de 9 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri taşıyan 1 kişiye 12 bin 870 lira idari para cezası uygulanarak araç trafikten men edildi. Yabancı uyruklu 9 kişi, geri gönderme merkezine teslim edildi.

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