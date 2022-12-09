İyi Parti Denizli Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Sabuncuoğlu AK Parti’ye üye oldu

Üye olduktan sonra açıklama yapan Sabuncuoğlu ise "2023 seçimleri hem milletimiz hem de ülkemiz için oldukça önemli bir viraj. Bu virajı milletimizin desteği ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi Tek Devlet, Tek Millet, Tek Vatan, Tek Bayrak ortak düşüncesiyle 2023 seçimlerini zaferle taçlandıracağız. Bundan sonraki süreçte yoluma Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olarak devam edeceğim" şeklinde konuştu.