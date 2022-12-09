İyi Parti Denizli Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Sabuncuoğlu AK Parti'ye üye oldu
İYİ Parti Denizli Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Sabuncuoğlu AK Parti'ye üye oldu. Üye olduktan sonra açıklama yapan Sabuncuoğlu ise "2023 seçimleri hem milletimiz hem de ülkemiz için oldukça önemli bir viraj.
AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör partiye üye olan Sabuncuoğlu'na rozet taktı. Başkan Güngör, "İbrahim Sabuncuoğlu kardeşimize AK Parti ailesi olarak hoş geldin diyoruz. Kardeşimizin üyeliği hayırlı olsun. AK Parti ailesi olarak kapımız her kesimden vatandaşlarımıza, kardeşlerimize sonuna kadar açıktır. Allah'ın izni ile büyüyerek güçlenmeye devam edeceğiz. 2023 hedeflerimize doğru ilerlerken birlikte nice başarılara imza atmaya devam edeceğimize olan inancımız tam" dedi.
Üye olduktan sonra açıklama yapan Sabuncuoğlu ise "2023 seçimleri hem milletimiz hem de ülkemiz için oldukça önemli bir viraj. Bu virajı milletimizin desteği ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi Tek Devlet, Tek Millet, Tek Vatan, Tek Bayrak ortak düşüncesiyle 2023 seçimlerini zaferle taçlandıracağız. Bundan sonraki süreçte yoluma Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olarak devam edeceğim" şeklinde konuştu.
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