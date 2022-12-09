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Bayrampaşa'da talihsiz olay: Otomobilin çarptığı direğin altında kalıp can verdi

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 09.12.2022
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Bayrampaşa’da talihsiz olay: Otomobilin çarptığı direğin altında kalıp can verdi

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde kazadan kaçmak için manevra yapan otomobilin çarptığı demir direk üzerine devrilen yaya hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocatepe Mahallesinde E.K'nin kullandığı otomobil, yasak yerden dönmek istediği sırada T.B.K. idaresindeki otomobile çarpmamak için manevra yaparak yol kenarındaki demir direğe vurdu. Çarpmanın şiddetiyle yerinden ayrılan direk, o sırada kaldırımda yürüyen Z.A. adlı kadının üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Z.A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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