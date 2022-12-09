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Son dakika: İzmir Valiliğinden fırtına uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.12.2022 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
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Son dakika: İzmir Valiliğinden fırtına uyarısı

İzmir Valiliği, Ege Denizi'nde fırtına beklendiğini aktararak vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyardı. Peki, İzmir'de etkili olması beklenen fırtına ne zaman sona erecek? İşte o açıklama...

İzmir Valiliğinden yapılan duyuruda, Ege Denizi'nde yarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, Kuzey Ege'nin kuzeyinde ise güney ve güneybatı yönlerden 6-8 kuvvetinde fırtına beklendiği ifade edildi.

BAŞLAMA-BİTİŞ ZAMANI

Saatte 50-75 km hızla esmesi beklenen fırtınanın, Pazartesi gününün ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklendiğinin belirtildiği duyuruda, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek deniz ulaşımında aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Rüzgar Hızı Sınıflandırması

Kuvvetli Rüzgar 10,8-17,1 m/s ~ 22-33 knot ~ 39-61 km/sa ~ 6-7 bofor

Fırtına 17,2-20,7 m/s ~ 34-40 knot ~ 62-74 km/sa ~ 8 bofor

Kuvvetli Fırtına 20,8-24,4 m/s ~ 41-47 knot ~ 75-88 km/sa ~ 9 bofor

Tam Fırtına 24,5–28,4 m/s ~ 48-55 knot ~ 89-102 km/sa ~ 10 bofor

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