Son dakika: İzmir Valiliğinden fırtına uyarısı
İzmir Valiliği, Ege Denizi'nde fırtına beklendiğini aktararak vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyardı. Peki, İzmir'de etkili olması beklenen fırtına ne zaman sona erecek? İşte o açıklama...
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Saatte 50-75 km hızla esmesi beklenen fırtınanın, Pazartesi gününün ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklendiğinin belirtildiği duyuruda, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek deniz ulaşımında aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.
Rüzgar Hızı Sınıflandırması
Kuvvetli Rüzgar 10,8-17,1 m/s ~ 22-33 knot ~ 39-61 km/sa ~ 6-7 bofor
Fırtına 17,2-20,7 m/s ~ 34-40 knot ~ 62-74 km/sa ~ 8 bofor
Kuvvetli Fırtına 20,8-24,4 m/s ~ 41-47 knot ~ 75-88 km/sa ~ 9 bofor
Tam Fırtına 24,5–28,4 m/s ~ 48-55 knot ~ 89-102 km/sa ~ 10 bofor
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