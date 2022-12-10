İzmir elektrik kesintisi: 10 Aralık Cumartesi İzmir’de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Bölge bölge kesinti listesi

İzmir elektrik kesintisi listesi yayımlandı. GDZ Elektrik Dağıtım AŞ'nin tarafından bakım ve onarım çalışmaları gibi nedenlerle İzmir'in bazı bölgelerinde yapılacak enerji kesintileri listesi paylaşıldı. Bugün elektrik kesintisi ile karşılaşan vatandaşlar, elektriklerin saat kaçta geleceğini araştırıyor. GDZ Elektrik tarafından yayımlanan günlük elektrik kesintisi listesini sayfamızda bir araya getirdik. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

İZMİR'DE ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

İşte 10 Aralık Cumartesi İzmir elektrik kesintisi saatleri: