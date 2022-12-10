İzmir elektrik kesintisi: 10 Aralık Cumartesi İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Bölge bölge kesinti listesi
GDZ Elektrik Dağıtım AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir'in bazı bölgelerinde bugün elektrik kesintisi yaşanacak. Kesinti yaşanacak bölgelerde ikamet eden vatandaşlar, elektrik kesintisinin ne zaman düzeleceğini araştırıyor. Yayımlanan liste ile kesinti yapılacak bölgeler ve saatleri duyuruldu. Peki, 10 Aralık Cumartesi İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İzmir elektrik kesintisi saatleri...
İzmir elektrik kesintisi listesi yayımlandı. GDZ Elektrik Dağıtım AŞ'nin tarafından bakım ve onarım çalışmaları gibi nedenlerle İzmir'in bazı bölgelerinde yapılacak enerji kesintileri listesi paylaşıldı. Bugün elektrik kesintisi ile karşılaşan vatandaşlar, elektriklerin saat kaçta geleceğini araştırıyor. GDZ Elektrik tarafından yayımlanan günlük elektrik kesintisi listesini sayfamızda bir araya getirdik. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
İZMİR'DE ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?
İşte 10 Aralık Cumartesi İzmir elektrik kesintisi saatleri:
10.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELERARASI, ONUR, TELEFERİK MAHALLESİ, ATA, SAKARYA, MİTHATPAŞA CADDELERİ, ÇİÇEK, SÖĞÜT, BÖĞÜRTLEN, ÇİTLENBİK, BEGONYA, KANİ, SELLUKA ZÜMRÜT, SÜMBÜL, BADEM, SALKIM, DALYA, M.KEMAL, FATMA KADIN, KAVAKLIDERE, KARAKULAK, K.MEHMET, ENVER PAŞA, ANBER,ATLAS,ATEŞ,AKASYA,ARDIÇ, ATA, ÇETİNKAYA, DAVUT, SÜVARİ, SULTAN, MALKOÇ, SAKARYA, K.KARABEKİR, EKREMALİ, EKREM, GAZİLER, DEMİRCİEFE, ÇETİN, DAVUT, KÖPRÜLÜ, 1881, 1881/1, 1881/2-3, 1882, 1883,1897, MENEKŞE, Ş.NEDİM, E.GAZİ, DUMLUPINAR, ORHAN VELİ, KÖROĞLU, KERİME, GÜMÜŞPALA SOKAKLAR VE CİVARI, KOÇTAŞ, İŞ BANKASI EVLERİ, SEVGİ YOLU, YENİ BALÇOVA BELEDİYE SARAYI
0.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHAR,DOĞANAY, KAZIM KARABEKİR, RAFETBELE, VATAN MAHALLELERİ, YILDIZ, TÜRBE, FARUK AKAR KARASU CADDELERİ, 1929, 2918, 2930, 2946, 2947, 2949, 2951, 2952, 2953, 2957, 2958, 9004, 9006, 9008, 9010
SOKAKLAR VE CİVARI
10.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEVGİ MAHALLESİNDE BULUNAN BERK BORU,SANDALYECİ, AVEA BAZ İSTASYONU, İNTER EXPRESS, İZMİR DOKUZ EYLÜL EĞİTİM A.Ş.
10.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FOÇA İSMET PAŞA MAHALLESİ,336,228 SOKAKLARI VE CİVARLARI
10.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DAĞISTAN MAHALLESİ VE CİVARLARI
10.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEREKÖY MAH. TAMAMI TR-1
10.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAH. YUKARI KIZILCA YOLU TAMAMI VE CIVARLARI
10.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖKYAKA YOLU KÜME EVLERI VE CIVARLARI TR-2
10.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARKACILAR MAHALLESININ TAMAMI (TR1- TR2), (KELLETEPE KÖKDEN ARKACILAR FIDERI)
10.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖLCÜKLER MAH. 902 -903-904-905-906-907-908- SOKAKLAR CIVARI TR-2
10.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖRECE HÜRRIYET MAH. UĞUR MUMCU CAD. CIVARI M-939
10.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR CUMHURIYET MH TEMEL PAŞA CD M-29
10.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TORBALI MAH METROPOLIS BULVARI BIRKISMI 5155,5159,5147,5149,5179 SOKAKLAR VE CIVARI TR-51
10.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TORBALI MAH METROPOLIS CAD BIR KISMI 5013 SOKAKLAR VE CIVARI TR-63
10.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DENIZLI, GÜVENDIK MH. 136, 133, YALI, 117, 114. SK., 112. SK., 118. SK., MEHMET ALI AYGÜVEN, 145, 135. SK., 148. SK., 115. SK., 113. SK., İSIMSIZ9, 147 L-257
10.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HACI İSA, YELALTI MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
10.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İÇMELER, YAĞCILAR, ZEYTINLER, DEMIRCILI MAHALLELERIDIR
10.12.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TORASAN, İÇMELER, YAĞCILAR, ÖZBEK, GÜLBAHÇE, ZEYTINLER, ALTINTAŞ, DEMIRCILI MAHALLELERIDIR
10.12.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCI MAH. MERKEZ SOKAK TR1 (AKOLU)
10.12.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN - KULESAN , EKOLEJIK TARIM , OLIMAR MADEN , EMNIYET MÜDÜRLÜĞÜ , ÖZEL TRAFOLARI
10.12.2022 10:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYRANCILAR İNÖNÜ MAHALLESI 139,154,156,160,170,166,164 SOKAKLAR ZEKI ÖZTAŞ,YAVUZ SULTAN SELIM,FATIH SULTAN CADDELERI
10.12.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TR-58 A KOLU - MORDOĞAN KÖRFEZ MEVKII , KÖRFE KÜME EVLERI BIR KISMI
10.12.2022 11:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜVENDIK, DENIZLI MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
10.12.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PAYAMLI MAHALLESİ,ÖZEL TRAFOLAR
10.12.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAVACIK KÖYÜ CİVARI VE ÖZEL TRAFOLAR
10.12.2022 12:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAHALLESI, ATATÜRK MAHALLESI, ALAKEÇILI, SOĞUKKUYU, MOLLA ÖMER MEVKII, KALEARKASI CIVARI, BEYDAĞ DEVLET HASTANESI, NAZILLI YOLU CIVARI, BEYKÖY YOLU CIVARI
10.12.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MENDERES İLÇESI EFEMÇUKURU MAHALLESI
10.12.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR,GÖDENCE MAHALLESI, ÇAMTEPE MAHALLESI, GÖLCÜK MAHALLESI ,EFEMÇUKURU , PAYAMLI , KAVACIK MAHALLESI ,HEKIM KÖY, VE KÖYLER CIVAARINDAKI ÖZEL TRAFOLAR .
10.12.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIM DİRİK ,BARBAROS MAHALLESİ,HBT ÖZEL GÖZ HAST.
10.12.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HALKAPINAR,ÇINARLI,MERSİNLİ,YENİŞEHİR MAHALLELERİ,TÜRKERLER HALKAPINAR BOMONTİ BİNALARI,YENİ ADLİYE EK BİNASI,1587,2818,2821,2822,2823,2824,2828,2829,2830,2831,2833,2834, 2835,2836,2837,2841,2842,2843 SOKAKLAR İLE FATİH CADDESİ,İZSU DM,İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ,GÖZDE HASTANESİ,MB.İNŞ. ALTYAP.TAAH.SAN.VE TİC.A.Ş.
10.12.2022 13:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENICE, YELALTI MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
10.12.2022 14:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSKELE MAHALLESININ BIR BÖLÜMÜDÜR TR-329
10.12.2022 15:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BADEMLER MAHALLESININ BIR BÖLÜMÜDÜR
10.12.2022 16:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLI MAHALLESİ KISMEN
10.12.2022 16:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BADEMLER, ÇAMLI MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
10.12.2022 16:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TORASAN, İÇMELER, YAĞCILAR, ÖZBEK, GÜLBAHÇE, ZEYTINLER, ALTINTAŞ, DEMIRCILI MAHALLELERIDIR
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