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İzmir'de vahşet: Ahmetcan Zeybek isimli vatandaş önce öldürdü! Sonra bedeni ateşe verildi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.12.2022 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
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İzmir’de vahşet: Ahmetcan Zeybek isimli vatandaş önce öldürdü! Sonra bedeni ateşe verildi

İzmir'in Dikili ilçesinde 7 gündür kayıp olarak aranan Ahmetcan Zeybek isimli genç, başından vurularak öldürülmüş ve yakılmış halde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, Zeybek'in son olarak arkadaşı B.K. ile birlikte vakit geçirdiğini tespit etti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, bugün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kıratlı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2 Aralık tarihinden beri haber alınamayan ve Salihleraltı Mahallesi'nde yaşayan 27 yaşındaki Ahmetcan Zeybek , 6 Aralık'ta yapılan kayıp ihbarının ardından her yerde aranmaya başlandı.

GÜVENLİK KAMERALARI BİR KİŞİYİ İŞARET EDİYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, Zeybek'in son olarak arkadaşı B.K. (31) ile birlikte vakit geçirdiğini tespit etti.

İNTİHAR ETTİĞİNİ SÖYLEDİ, CİNAYET ÇIKTI

Olayla ilgili ifadesine başvurulan B.K., kayıp olarak aranan Ahmetcan Zeybek'in intihar ettiğini ve cesedinin Kıratlı Mahallesi'ndeki bir su deposunda bulunduğunu söyledi.

Bölgeye giden jandarma ekipleri, burada Zeybek'in başından vurulmuş ve yakılmış haldeki cansız bedeniyle karşılaştı.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaparken, B.K. ise olayla ilgili gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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