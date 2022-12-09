TikTok’ta bir ölümcül akım daha! Uykuda aniden öldüren hareket hızla yayılıyor! Kalp krizi hatta felce kadar sonuçlar getirebilir

Son zamanlarda sosyal medya platformlarında yayılan akımlara bir yenisi daha eklendi. Fakat bu kez viral olan akım bütün dünya için korkutucu. TikTok'taki yeni akımda insanlar ağızlarını bantlayarak uyuyor. Hedefin kilo vermek olduğu ifade edilirken bunun ölümle sonuçlanabilecek bir oyun olduğunun ısrarla altı çiziliyor. ATV'nin haberinde konuyla alakalı konuşan uzmanlar bu hareketin kalp krizi, beyin kanaması ve felç gibi hayati tehlikelere zemin hazırlayabileceğini söylenirken uykuda ani ölümlere bile sebep olacağı belirtiliyor.