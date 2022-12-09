09 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TikTok’ta bir ölümcül akım daha! Uykuda aniden öldüren hareket hızla yayılıyor! Kalp krizi hatta felce kadar sonuçlar getirebilir

TikTok’ta bir ölümcül akım daha! Uykuda aniden öldüren hareket hızla yayılıyor! Kalp krizi hatta felce kadar sonuçlar getirebilir

Son zamanlarda sosyal medya platformlarında yayılan akımlara bir yenisi daha eklendi. Fakat bu kez viral olan akım bütün dünya için korkutucu. TikTok'taki yeni akımda insanlar ağızlarını bantlayarak uyuyor. Hedefin kilo vermek olduğu ifade edilirken bunun ölümle sonuçlanabilecek bir oyun olduğunun ısrarla altı çiziliyor. ATV'nin haberinde konuyla alakalı konuşan uzmanlar bu hareketin kalp krizi, beyin kanaması ve felç gibi hayati tehlikelere zemin hazırlayabileceğini söylenirken uykuda ani ölümlere bile sebep olacağı belirtiliyor.

Giriş Tarihi: 09.12.2022 16:36 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 16:36
  • 1
  • 59
TikTok’ta bir ölümcül akım daha! Uykuda aniden öldüren hareket hızla yayılıyor! Kalp krizi hatta felce kadar sonuçlar getirebilir

Sosyal medyada sık sık yeni akımlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bazıları eğlenceli olsa da bazıları da oldukça tehlikeli. Özellikle bu akımlar, son zamanların ünlü platformu TikTok'ta hızlıca yayılıp popülerlik kazanıyor. Fakat bu akımların bazıları oldukça riskli ve ölümcül olabiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 59
TikTok’ta bir ölümcül akım daha! Uykuda aniden öldüren hareket hızla yayılıyor! Kalp krizi hatta felce kadar sonuçlar getirebilir

ANİ ÖLÜMLER YAŞANABİLİR

Bir süredir TikTok'ta dolaşan yeni bir akım da adeta ölüm saçıyor. Bu ağız bantlama akımıyla ilgili ATV'de görüşlerini paylaşan uzmanlar, kati suretle yapılmaması gerektiğinin altını çizerken uykuda ani ölümlerin yaşanabileceğini belirtiyor.

  • 3
  • 59
TikTok’ta bir ölümcül akım daha! Uykuda aniden öldüren hareket hızla yayılıyor! Kalp krizi hatta felce kadar sonuçlar getirebilir

FELÇ, BEYİN KANAMASI VE KALP KRİZİNE DAVETİYE ÇIKARIYOR

Diğer yandan akımı deneyip ağzını bantlayanların hızlı kilo verdiklerini düşündükleri de söyleniyor. Ancak bekleyen tehlike olarak; kalp krizi, felç ve beyin kanamasına da işaret ediliyor. İşte detaylar...

  • 4
  • 59
TikTok’ta bir ölümcül akım daha! Uykuda aniden öldüren hareket hızla yayılıyor! Kalp krizi hatta felce kadar sonuçlar getirebilir

AMAÇ HIZLA KİLO VERMEK

Son dönemde özellikle sosyal medyada çok tehlikeli bir akım başladı; ağız bantlayarak uyuma. Amaç; sözde hızlı kilo vermek ama söz konusu akım aslında ölümcül bir oyun. Çünkü beyin kanamasından kalp krizine, hatta felce kadar hayati sonuçlar doğurabildiği ifade ediliyor.

  • 5
  • 59
TikTok’ta bir ölümcül akım daha! Uykuda aniden öldüren hareket hızla yayılıyor! Kalp krizi hatta felce kadar sonuçlar getirebilir

DOĞRU BİR DAVRANIŞ DEĞİL

Konuyla ilgili konuşan bir uzman "Ani uykuda ölümlere kadar varabilen riskler doğuracak bu tablo." ifadelerini kullanırken bir başka uzman ise "Burundan nefes almak için ağzı kapatmak, bantlamak doğru bir davranış değil." dedi.