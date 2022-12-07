İstanbul’da yumruklu saldırıya uğrayan polis ateş etti: 1 ölü

Hacı Gelenler, tartışma sırasında polis memuru K.A.'ya yumruk attı. Bunun üzerine silahını çıkaran polis memuru K.A., Hacı Gelenler'i silahla ateş ederek yaraladı. Karın ve kasık bölgesinden yaralanan Gelenler, yere yığılırken olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.