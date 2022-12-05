Diyarbakır’da silahlı saldırıya uğrayan Hasan Candan öldü

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede kaldırımda yürüyen Hasan Candan, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan Candan, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla çevredeki özel hastaneye kaldırıldı. TRAKTÖRÜN ALTINDA KALARAK CAN VERDİ Candan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Candan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. EŞİ İLE DOKTOR YEĞENİNİ ÖLDÜRDÜ! İNTİHAR ETTİ A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN