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Diyarbakır’da silahlı saldırıya uğrayan Hasan Candan öldü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 05.12.2022 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022
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Diyarbakır’da silahlı saldırıya uğrayan Hasan Candan öldü

Diyarbakır’da kaldırımda yürüyen 30 yaşındaki Hasan Candan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

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