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Ankara’da kan donduran olay! 2 çocuk annesi önce dövüldü ardından otomobille ezilerek öldürüldü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 05.12.2022
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Ankara’da kan donduran olay! 2 çocuk annesi önce dövüldü ardından otomobille ezilerek öldürüldü

Ankara'da 2 çocuk annesi 24 yaşındaki Tülay Güçevin'in yol kenarında cansız bedeni bulundu. Güçevin'in dövüldükten sonra otomobille ezilerek öldürüldüğü belirlenirken, biri ilçede otel sahibinin oğlu, 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da yaşanan olay, dün gece saatlerinde Polatlı-Haymana yolu üzerindeki Şeyhali Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir kadının yol kenarında hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. 5 ay önce eşinden ayrıldığı öğrenilen 2 çocuk annesi 24 yaşındaki Tülay Güçevin'in, vücudunda darp izlerine rastlanırken otomobille üzerinden geçilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması kapsamında, ilçede otel sahibinin oğlu C.S.D. ile S.M.S. gözaltına alındı. C.S.D.'nin otomobilinin ön çamurluğunda kan izleri bulundu. Güçevin'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'ın Zara ilçesine gönderildi.

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