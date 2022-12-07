07 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Wednesday 2. sezon var mı, olacak mı?

Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Wednesday 2. sezon var mı, olacak mı?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.12.2022
ABONE OL
Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Wednesday 2. sezon var mı, olacak mı?

Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni sezonun iddialı projelerinden olan dizi adından da anlaşılacağı üzere 23 Kasım Çarşamba günü platformda yerini aldı. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Wednesday 2. sezon var mı, olacak mı?

Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Wednesday 2. sezon var mı, olacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 23 Kasım tarihinde dijital platform üzerinden yayınlanan yapım oldukça ilgi gördü. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Wednesday 2. sezon var mı, olacak mı?

WEDNESDAY DİZİSİ 2. SEZON VAR MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Netflix'in ilk sırasında günlerdir yerini koruyan dizi Wednesday, 85 ülkede adından söz ettirdi. Addams Ailesi'ni konu alan Wednesday dizisi, doğaüstü ve ürpertici bir atmosfere sahip.

WEDNESDAY İKİNCİ SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Diziyi bir solukta bitiren hayranlar, ikinci sezonu sabırsızlıkla bekliyor. Ancak, yapım şirketinden konu hakkında bir açıklama gelmedi.

WEDNESDAY DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Wednesday'in ortaya çıkan psişik yeteneklerde ustalaşma, kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 yıl önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleri dizinin odak noktalarını oluşturuyor.

Zeki ve alaycı bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA