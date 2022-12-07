Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Wednesday 2. sezon var mı, olacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 23 Kasım tarihinde dijital platform üzerinden yayınlanan yapım oldukça ilgi gördü. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Wednesday 2. sezon var mı, olacak mı?