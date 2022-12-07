Almanya Ece’nin ölümüyle sarsıldı! Okul yolunda bıçaklı saldırıya kurban gitti
Almanya'nın Ulm kentine yakın Illerkirchberg beldesinde 27 yaşındaki Eritreli bir sığınmacı, 14 yaşındaki Ece Sarıgül ile 13 yaşındaki kız arkadaşı Nerea M.’e okul yolunda bıçakla saldırdı. Elim olay sonucu Ece’nin hayatını kaybetmesi büyük acıya sebep oldu.
Almanya'nın Ulm şehri etrafındaki llerkirchberg'de yaşamını sürdüren ve önceki sabah okula gitmek için yola çıkan 14 yaşındaki Ece Sarıgül'ün, alçak bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybetmesi büyük acıya yol açtı.
Ece'nin Sivas ve Malatyalı ailesi, tarifsiz bir acı yaşarken, aileye taziye bildirmek isteyenler llerkirchberg'e koştu.
TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de olay yerindeydi. Büyükelçi Şen, belediye başkanı ve emniyet yetkililerinden olaya ilişkin bilgi aldı.
Acılı aileye başsağlığı ziyaretinde bulunan Şen "Büyükelçiliğimiz ve başkonsolosluğumuz olayın takipçisi olacak" dedi.
KARDEŞİYLE ARKADAŞINI BKELEMEK İÇİN AYRILDI
Görgü tanıkları ile aile yakınları, Ece'nin sabah ikiz kardeşi Tolga ile birlikte okula gitmek üzere evden çıktığını, Ece'nin yolda kardeşine, "Sen git. Ben arkadaşımı bekleyeceğim" dediğini ifade etti.
SALDIRININ SEBEBİ
Savcılık, saldırganın oturum hakkına sahip olduğunu ve sicilinin de temiz olduğunu açıkladı.
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