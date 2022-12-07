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Almanya Ece’nin ölümüyle sarsıldı! Okul yolunda bıçaklı saldırıya kurban gitti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.12.2022 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022
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Almanya Ece’nin ölümüyle sarsıldı! Okul yolunda bıçaklı saldırıya kurban gitti

Almanya'nın Ulm kentine yakın Illerkirchberg beldesinde 27 yaşındaki Eritreli bir sığınmacı, 14 yaşındaki Ece Sarıgül ile 13 yaşındaki kız arkadaşı Nerea M.’e okul yolunda bıçakla saldırdı. Elim olay sonucu Ece’nin hayatını kaybetmesi büyük acıya sebep oldu.

Almanya'nın Ulm şehri etrafındaki llerkirchberg'de yaşamını sürdüren ve önceki sabah okula gitmek için yola çıkan 14 yaşındaki Ece Sarıgül'ün, alçak bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybetmesi büyük acıya yol açtı.

Ece'nin Sivas ve Malatyalı ailesi, tarifsiz bir acı yaşarken, aileye taziye bildirmek isteyenler llerkirchberg'e koştu.

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de olay yerindeydi. Büyükelçi Şen, belediye başkanı ve emniyet yetkililerinden olaya ilişkin bilgi aldı.

Acılı aileye başsağlığı ziyaretinde bulunan Şen "Büyükelçiliğimiz ve başkonsolosluğumuz olayın takipçisi olacak" dedi.

KARDEŞİYLE ARKADAŞINI BKELEMEK İÇİN AYRILDI

Görgü tanıkları ile aile yakınları, Ece'nin sabah ikiz kardeşi Tolga ile birlikte okula gitmek üzere evden çıktığını, Ece'nin yolda kardeşine, "Sen git. Ben arkadaşımı bekleyeceğim" dediğini ifade etti.

BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI

Ece'nin otobüs durağına birkaç metre kala beklediği 13 yaşındaki Nerea M. ile birlikte 27 yaşındaki Eritreli mültecinin bıçaklı saldırısına uğradığı belirtildi.

SALDIRININ SEBEBİ

Savcılık, saldırganın oturum hakkına sahip olduğunu ve sicilinin de temiz olduğunu açıkladı.

Saldırının nedeni bilinmiyor.

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