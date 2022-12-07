Almanya Ece’nin ölümüyle sarsıldı! Okul yolunda bıçaklı saldırıya kurban gitti

KARDEŞİYLE ARKADAŞINI BKELEMEK İÇİN AYRILDI

Görgü tanıkları ile aile yakınları, Ece'nin sabah ikiz kardeşi Tolga ile birlikte okula gitmek üzere evden çıktığını, Ece'nin yolda kardeşine, "Sen git. Ben arkadaşımı bekleyeceğim" dediğini ifade etti.