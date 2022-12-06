Tekirdağ’da köpeğini sopayla dövdü! Savunması ’pes’ dedirtti

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan olay, Yeşilsırt Mahallesi baraj yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Z.T.'nin köpeğini sopayla dövdüğünü gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri intikal etti. Şüpheli Z.T. ile yapılan görüşmede, Z.T.'nin kendisine ait bağlı vaziyetteki köpeği, komşusunun tel örgüsüne zarar verdiği için korkutmak maksadıyla tahta sopayla dövdüğü bilgisine ulaşıldı.