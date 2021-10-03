Maltepe’de doktor köpeğini dövdü! O anlar kamerada

"İNSANA VURUR GİBİ HAYVANA VURUYOR"

Onur Durmuş adlı mahalle sakini, "Öncesinde böyle bir şey olduğunu duyuyorduk. Görüntüleri izleyince şok olduk. İnsana vurur gibi hayvana vuruyor. Yazıktır, günahtır. Hayvana karşı şiddetin her zaman karşısındayız" dedi.

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