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Bartın'da vicdansız adam köpeği sopayla dövdü! O anlar kamerada

'da vicdansız adam kümesindeki tavukların yumurtalarını yediğini iddia ettiği komşusunun köpeğini sopayla dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.10.2020 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020
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Bartın'da vicdansız adam köpeği sopayla dövdü! O anlar kamerada

merkeze bağlı Akçamescit köyünde yaşayan H.Ş., tavuklarının yumurtalarını yediğini iddia ettiği komşusunun köpeğini, kümeste yakalayarak ile dövdü.

Bartın'da vicdansız adam köpeği sopayla dövdü! O anlar kamerada BARTIN'DA VİCDANSIZ ADAM KÖPEĞİ SOPAYLA DÖVDÜ! O ANLAR KAMERADA

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST KALDI
H.Ş., çevredeki çocukların bağırmalarının ardından evine gitti. Köpeğin sahibinin şikayetçi olması üzerine köye gelen jandarma, H.Ş.'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü.

H.Ş. karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakkında hazırlanacak tutanak sonrasında Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Hayvanları Koruma Kanunundan cezai yaptırım uygulanacağı öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

H.Ş.'nin köpeği dövdüğü anlar cep telefon kamerasıyla kaydedilirken, görüntüyü çeken çocukların ağlamaları ve bağırmaları dikkat çekti.

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