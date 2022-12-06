İstanbul’da sokak ortasında taciz skandalı! O anlar kamerada
YAŞAM DHA
İstanbul’da yolda yürüyen kadını bir süre takip ettikten sonra, arkasından yaklaşıp taciz eden G.T. polis ekiplerince yakalandı. G.T.'nin kadını taciz ettiği anlar ise güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul'da yaşanan olay, Sultanbeyli ilçesi Adil Mahallesi'nde 2 Aralık'ta saat 21.20 sularında meydana geldi.
Bir kişi, yolda yürüyen kadını takip etmeye başladı. Bir süre kadını takip eden şüpheli sonra arkasından koşarak, kadını taciz etti.
Şüpheli kadını yol kenarına doğru sürüklemek isterken yoldan geçen bir otomobil durumu fark etti ve durdu.
Otomobilin durması üzerine şüpheli koşarak olay yerinden ayrıldı.
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