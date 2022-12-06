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İstanbul’da sokak ortasında taciz skandalı! O anlar kamerada

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 06.12.2022 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022
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İstanbul’da sokak ortasında taciz skandalı! O anlar kamerada

İstanbul’da yolda yürüyen kadını bir süre takip ettikten sonra, arkasından yaklaşıp taciz eden G.T. polis ekiplerince yakalandı. G.T.'nin kadını taciz ettiği anlar ise güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'da yaşanan olay, Sultanbeyli ilçesi Adil Mahallesi'nde 2 Aralık'ta saat 21.20 sularında meydana geldi.

Bir kişi, yolda yürüyen kadını takip etmeye başladı. Bir süre kadını takip eden şüpheli sonra arkasından koşarak, kadını taciz etti.

Şüpheli kadını yol kenarına doğru sürüklemek isterken yoldan geçen bir otomobil durumu fark etti ve durdu.

Otomobilin durması üzerine şüpheli koşarak olay yerinden ayrıldı.

Olayın ardından taciz edilen kadın polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, 43 güvenlik kamerasını inceledi. Ekipler şüphelinin G.T. olduğunu belirledi. G.T. polis ekiplerince yakalandı. Taciz anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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