Ankara’da başıboş köpek dehşeti! Sahibi için istenen ceza belli oldu

GÖRÜNTÜLER DOSYADA



Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de dosyada delil olarak yer aldı. Köpeğin 4 kişiye saldırdığı anlardaki güvenlik kamerası görüntülerinden, hayvanın müştekilere farklı zaman dilimlerinde saldırdığının tespit edildiği, bu nedenle güvenlik müdürü Emin K., müdür yardımcısı Yusuf Ö. ve güvenlik görevlileri Berkay D. ile Emre D'nin de gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak müştekilerin yaralanmasına neden oldukları aktarıldı.