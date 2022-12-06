Ankara’da başıboş köpek dehşeti! Sahibi için istenen ceza belli oldu
Ankara'da, başıboş bırakıldığı sitede 4 kişiyi saldırarak yaralayan 'Cane Corso Italiano' cinsi köpeğin sahibi Umut Batuhan Yalçın hakkında, 'silahla olası kastla yaralama' suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede site güvenlik müdürü, yardımcısı ve 2 güvenlik görelisinin de gerekli önlemleri almadıkları gerekçesiyle 'taksirle yaralanmaya neden olma' suçundan 1,5 yıla kadar hapisleri talep edildi.
Ankara'da yaşanan olay, mayıs ayında Çankaya ilçesinde meydana geldi. Umut Batuhan Yalçın'ın, oturduğu sitede tasmasını çıkararak serbest bıraktığı 'Cane Corso Italiano' cinsi köpek, apartmandan çıkan H.Ö., eşi E.Ö. çocukları M.Ö. ile E.K. adlı kadına saldırdı. Köpeğin saldırısında 4 kişi de yaralandı. Köpek, belediye ekiplerince uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Umut Batuhan Yalçın, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Yalçın, avukatının itirazı üzerine 10 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SORUŞTURMA TAMAMLANDI
Olayla ilgili soruşturma tamamlanarak, 5 kişi hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede şüpheli Umut Batuhan Yalçın'ın, sokakta bulduğu 'Cane Corso Italiano' cinsi köpeği sahiplenerek evine getirdiği, hayvanın saldırgan olduğunu anlayınca da oturduğu sitenin bahçesine bıraktığı belirtildi. Köpeğin binadan çıkan H.Ö., E.Ö., M.Ö. ile E.K.'ye saldırdığı; bu kişilerin komşular yardımıyla kurtarıldığı aktarıldı. Saldırıda 3 kişinin hafif, E.K. adlı kadının ise yüzünde sabit iz kalacak şekilde yaralandığı belirtildi. Şüphelinin, ifadesinde; köpeği saldırgan olduğunu anlayınca site bahçesine saldığını söylediği, hayvanın cinsi dikkate alındığında Yalçın'ın eyleminin 'olası kastla kasten yaralama' suçu olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.
GÖRÜNTÜLER DOSYADA
Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de dosyada delil olarak yer aldı. Köpeğin 4 kişiye saldırdığı anlardaki güvenlik kamerası görüntülerinden, hayvanın müştekilere farklı zaman dilimlerinde saldırdığının tespit edildiği, bu nedenle güvenlik müdürü Emin K., müdür yardımcısı Yusuf Ö. ve güvenlik görevlileri Berkay D. ile Emre D'nin de gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak müştekilerin yaralanmasına neden oldukları aktarıldı.
Bu kapsamda şüpheli Umut Batuhan Yalçın'ın 'silahla olası kastla yaralama' suçundan 4 yıl 6 aya, diğer şüphelilerin de 'taksirle yaralanmaya neden olma' suçundan 1,5'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
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