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Başıboş köpek sürüsü 11 yaşındaki çocuğa saldırdı! Mahalleli isyan etti: Can güvenliğimiz yok

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.02.2022
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Başıboş köpek sürüsü 11 yaşındaki çocuğa saldırdı! Mahalleli isyan etti: Can güvenliğimiz yok

Ankara'da okula giden bir çocuk, başıboş köpek sürüsünün saldırısına uğradı. Çocuk, yoldan geçen bir vatandaş tarafından kurtarılırken, mahalleli, olayın ilk olmadığını ve can güvenliklerinin tehlikede olduklarını belirtti.

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